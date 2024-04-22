В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне звучащей в городе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Сирены воздушной тревоги были включены в городе в 14.55.

«В Харькове был слышен взрыв», — сообщает со ссылкой на свои источники украинский телеканал «Общественное».

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о том, что почти вся критическая энергоинфраструктура города разрушена, в том числе все трансформаторные подстанции, а также повреждена ТЭЦ.

При этом украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей, а компания «Центрэнерго» объявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.