Израиль отговорили от масштабного удара по Ирану

Израиль отказался от планов по нанесению более масштабного удара по Ирану из-за давления США и других союзников. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников. ТАСС

«Израиль отказался от планов гораздо более масштабного контрудара по Ирану после согласованного дипломатического давления со стороны США и других иностранных союзников, а также потому, что основной удар иранского нападения на территорию Израиля был сорван», — передают журналисты The New York Times. Отмечается, что изначально удар ЦАХАЛ по Ирану должен был быть более жестким и массированным. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке. Деловая газета «Взгляд»