СМИ: встречи Трампа с иностранными лидерами раздражают в команде Байдена

Встречи экс-президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами вызывают сильное раздражение в администрации главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает издание Axios.

Источники утверждают, что особенно сильно команду Байдена разозлила встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Кроме того, внимание привлекли контакты бывшего президента с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Великобритании в Мар-а-Лаго, обед с президентом Польши Анджеем Дудой в Башне Трампа в Нью-Йорке на прошлой неделе, а также разговор с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Отмечается, что таким образом Трамп хочет показать международным лидерам, что он «вернулся» на политическую сцену. Вместе с тем администрация Байдена пытается использовать эти случаи для обвинения политика в союзе с представителями крайне правых партий.

17 апреля The New York Times сообщила, что Трамп налаживет контакты с консервативными зарубежными лидерами и уже провел несколько встреч и телефонных разговоров. Газета отмечает, что в подобных контактах нет ничего необычного, но поведение иностранных лидеров не является закономерным, поскольку такими действиями поддерживают главного соперника Байдена на президентских выборах.