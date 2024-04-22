В Венгрии рассказали о плане ЕС платить за помощь Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Брюссель планирует платить странам ЕС по два миллиарда евро за поставки оружия Украине, но Будапешт не поддерживает эту инициативу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала М1.

Сийярто выступил после заседания министров ЕС в Люксембурге.

По его словам, Венгрия против идеи с выплатами, так как не получила гарантий, что ее компании не окажутся в украинских «черных списках», ранее создавших проблемы для банка ОТР.

Министр подчеркнул, что Венгрия каждый год блокирует связанные с Украиной выплаты 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Он рассказал, что из этого же фонда ЕС хочет выплатить странам еще 1,5 миллиарда евро за поставленное Киеву оружие.

«Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит «охоту на ведьм» против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение», - заявил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международном уровне, пока не будут соблюдаться права закарпатских венгров. Премьер подчеркивал, что в первую очередь должно быть обеспечено право детей обучаться на венгерском языке.

Политолог высказался о возможном ответе РФ на конфискацию ее активов в США

Также Орбан говорил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Украины сейчас не соответствует национальным интересам Венгрии.