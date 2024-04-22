Гуцул: если Молдавия объединится с Румынией, у Гагаузии есть право на самоопределение

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузия оставляет за собой право на внешнее самоопределение в том случае, если Молдавия объединится с Румынией либо войдет в Евросоюз. Газета.Ru

По ее словам, Гагаузия не планирует выхода из Молдавии, так как это ее родина. «Но в случае, если Молдова решит объединиться с Румынией или войдет в состав Европейского союза, то Гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение», — подчеркнула Гуцул. RT на русском

При этом Гуцул заявила, что Гагаузия не хочет обострения с властями в Кишиневе. «Не хотелось бы такого сценария, потому что мы хотим мира. Мы хотим дружить с Российской Федерацией, как столетиями дружили, хотим дружить с другими странами. Но нас сегодня ПДС (Партия действия и солидарности, правящая партия в Молдавии - прим. ТАСС) толкает к тому, чтобы мы между собой - молдаване и гагаузы, а мы один народ, - поругались. Делается все для разжигания межнациональной розни, идет целенаправленное натравливание молдаван на гагаузов», — сказала глава Гагаузской автономии. ТАСС