Защита заявила о пропаже украинского экс-полковника Романа Червинского, который по версии СМИ несет ответственность за подрыв трубопроводов системы «Северный поток». Об этом пишет «Прайм».

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. По версии западных СМИ, за терактом может стоять Украина — операцию якобы координировал полковник Роман Червинский, который подчинялся тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному.

Адвокат Червинского сообщил, что 19 апреля истек срок его содержания в следственном изоляторе, суд отказался рассматривать его дело и не уведомил защиту о дате следующего заседания. А о нынешнем местопребывании Червинского ничего не известно.

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники Червинского считают, что его похитили», — говорится в сегодняшнем материале издания «Зеркало недели».

Напомним, что ранее американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США, а провести операцию помогли норвежцы.

В Дании, Германии и Швеции также велось расследование инцидента, но России было отказано в участии в нем. В итоге следственные действия в Дании и Швеции были приостановлены из-за недостатка оснований для их продолжения.