Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что демократии в США не существует и об этом свидетельствует принятие Конгрессом пакета помощи Украины, когда «70% населения этого не хотело». Перевод его слов приводит «ИноTV».

Белый дом на протяжении нескольких месяцев активно пытался убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Однако группа законодателей-республиканцев выступала против него из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. Накануне стало известно, что Палата представителей большинством голосов все же приняла законопроект о выделении денег Украине.

По словам Такера Карлсона, после такого голосования в Конгрессе нельзя говорить о том, что в США действительно есть демократия.

«Они принимают законопроект о финансировании Украины на 60 миллиардов долларов, в то время как 70% населения этого не хочет, и в то же время игнорируются настоящие проблемы нашей страны, такие как экономика и граница… Они созывают Конгресс на выходных, чтобы принять законопроект, которого народ не хочет», — заметил он.

Журналист назвал «бесчестными» заявления о демократии, предложив властным структурам США просто сказать, что «здесь не самоуправление» и «заткнитесь и повинуйтесь».

В Кремле объяснили, к чему приведет выделение нового пакета помощи Украине

«Если бы они хотя бы высказали все это — ладно, все ясно, таковы условия. Но если я услышу еще одну лекцию от (ведущего MSNBC, бывшего конгрессмена) Джо Скарборо о защите демократии, когда это не демократия, даже не близко, я приду в бешенство!» — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее о том, что выделение США нового пакета военной помощи Украине не поменяет обстановку на поле боя, однако приведет к увеличению числа погибших украинцев.