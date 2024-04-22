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Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы

В марте 2024 года экс-президент США Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона долларов на судебные издержки. Как сообщает Bloomberg, на счетах, которые Трамп использовал для оплаты своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов, что, согласно отчетам о финансировании его предвыборной кампании, приведет к нехватке средств по мере роста судебных издержек.

Ситуация вынуждает Трампа, ставшего фигурантом сразу нескольких уголовных дел, искать другие источники для оплаты судебных тяжб. Bloomberg отмечает, что Трамп мог бы попытаться собрать больше денег от доноров, попросить Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) покрыть судебные расходы или оплатить их, используя свои личные средств. В НКРП уже заявили, что не будут оплачивать юридические расходы Трампа.

«Как поймать российскую подлодку»

Командир фрегата ВМС и капитан британской подлодки рассказали газете The Telegraph о том, как проходят «игры в кошки-мышки» с российскими субмаринами. «Охота» на подлодки РФ начинается со сбора разведданных. Благодаря спутниковым снимкам и другим источникам британские военные обычно узнают, когда российская субмарина покидает свою базу в Мурманске. Такая информация строго засекречена и не будет широко распространяться в НАТО. Подводные датчики, расположенные на морском дне в коридоре Гренландия-Исландия-Великобритания, отправляют в штаб-квартиру «тихий сигнал тревоги», когда российское судно оказывается в Северной Атлантике.

Патрульные самолеты дальнего действия - к примеру, P-8 Poseidon оснащенный датчиками и системами вооружения для противолодочной и надводной борьбы - улучшают возможности поиска в сочетании с данными от дружественной подводной лодки. После этого фрегаты проводят поиск с близкого расстояния с помощью буксируемых гидролокаторов, следующих за кораблем и погружающихся глубоко в океан. Они ищут характерные звуки искусственной техники под водой. Однако найти атомную подлодку, не издающую никакого шума, под силу только другой субмарине, подчеркивают британские моряки.

«Америка в упадке»

Недавний опрос показал, что только 33 процента американцев удовлетворены сегодняшним положением США в мире, пишет Newsweek. Этот показатель серьезно упал по сравнению с результатом 2000 года в 65 процентов. Поскольку Дональд Трамп и Джо Байден - два старых и непопулярных политика - снова борются за пост президента, понять эти настроения довольно просто, отмечает издание.

В США усиливается трайбализм (стремление людей схожих взглядов объединяться в «племена»), социальные сети все успешнее манипулируют людьми, а дефекты политической системы обостряются. В XXI веке Америка переживает упадок шаг за шагом - от многочисленных провалов государственной политики до эпидемии проблем психического здоровья среди молодежи, подчеркивает Newsweek. Автор статьи приходит к выводу, что «нация находится в упадке».

Эксперт: «зерновая дипломатия» Путина может подорвать лидерство США

«Зерновая дипломатия» президента России Владимира Путина продолжает «причинять головную боль» Евросоюзу, одновременно меняя динамику мировой торговли и ситуацию на рынках в пользу Москвы, пишет австралийский эксперт Женевьева Доннеллон-Мэй в своей статье для Asia Times. На фоне этого Еврокомиссия предложила повысить тарифы на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, включая зерновые и масличные культуры.

Мировые цены на зерно взлетели сразу после начала украинского кризиса, но позже снизились благодаря зерновой сделке России и Украины. Сделка продлевалась дважды, но затем была приостановлена. С тех пор экспорт российской пшеницы достиг рекордного уровня, а украинская сельскохозяйственная продукция, экспортируемая в Европу, вызвала гнев европейских фермеров. Еще одним ключевым шагом, способным изменить глобальные сельскохозяйственные рынки, Доннеллон-Мэй назвала решение Путина поддержать создание зерновой биржи БРИКС. Эта биржа объединит часть крупнейших покупателей и экспортеров зерна. По версии эксперта, биржа сможет конкурировать с нынешней системой образования цен на зерно, в которой доминирует Запад, и бросит еще один вызов доллару.

Что случится с авианосцем США после атаки «ракеты-убийцы»

Уязвимость атомных авианосцев ВМС США перед «ракетами-убийцами», разработанными Китаем и Россией, вызывает обеспокоенность из-за угрозы «катастрофического ущерба», пишет The National Interest. Реакторы американских авианосцев спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные условия, но реальные последствия прямого попадания остаются неизвестными, подчеркивает издание.

Атака «ракеты-убийцы» может привести к массовой гибели людей на судне, потребовать проведения сложных спасательных операций и вызвать серьезные последствия для окружающей среды, особенно если атака произойдет в стратегически важных местах или на мелководье. Выжившие во время атаки, скорее всего, пострадают от радиоактивного заражения, подчеркивает The National Interes.