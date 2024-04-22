Жители Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном

Участники акции протеста у приграничного армянского села Воскепар в Тавушской области Армении потребовали прекратить разминирование территории на границе с Азербайджаном. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армении грозит резкое обострение ситуации в регионе, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен. 19 апреля прошла встреча, на которой комиссиями двух стран по вопросам делимитации были предварительно согласованы отрезки границы между рядом населенных пунктов.

Сегодня в рамках процесса делимитации было начато разминирование, которое сопровождается протестами жителей Армении.

«Мы требуем прекратить разминирование. Эта страна принадлежит народу, а не Пашиняну», — заявила одна из участниц акции.

Протестующие попытались подойти к месту проведения работ, однако были оттеснены сотрудниками правоохранительных органов, которые заявили, что обеспечивает их безопасность.

По итогам делимитации с Азербайджаном, новая граница будет проходить в непосредственной близости от церкви Св. Богородицы в Воскепаре (само культовое сооружение останется под армянским контролем). На месте работают 20-25 саперов, пишет sputnik Армения.

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Напомним, что предыдущее обострение ситуации в регионе произошло в сентябре 2023 года. Тогда Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня.

В итоге президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени более ста тысяч жителей Карабаха (при населении в 150 тысяч) покинули регион, переехав в Армению и другие страны.