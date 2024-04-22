Япония выразила протест Северной Корее из-за запуска ракеты

Япония направила Северной Корее протест через каналы в Китае из-за ракетных испытаний, проведенных КНДР 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека японского правительства Есимасу Хаяси.

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По его словам, северокорейская баллистическая ракета пролетела порядка 250 км, достигнув высоты полета в 50 км, после чего упала вне пределов Японии. По предварительной информации, какого-либо ущерба кораблям или самолетам снаряд не причинил.

Тем не менее Хаяси заявил, что ракетные испытания КНДР угрожают Японии, региону, а также международному сообществу, и обвинил Северную Корею в нарушении резолюций Совбеза ООН.

«Мы направили решительный протест через дипломатические каналы в Пекине и решительно осуждаем проведенные ракетные испытания», — подытожил политик.

О проведении КНДР новых ракетных испытаний стало известно утром 22 апреля. Страна запустила ракету в сторону Японского моря.

20 апреля Северная Корея испытала новую зенитную ракету. Ее тип, а также результат испытаний не уточнялись. Параллельно с испытанием зенитной ракеты армия КНДР также провела испытания новой боеголовки крылатой ракеты.