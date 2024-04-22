В Германии задержали трех граждан по подозрению в шпионаже на Китай

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании трех немецких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет ТАСС.

По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Предполагается, что немцы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушали Закон о внешней торговле.

До этого в России в рамках дела о шпионаже задержали гражданина Южной Кореи. Он был взят под стражу во Владивостоке. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Пэк Вон Сун был этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Позже появилась информация, что арестованный в России за шпионаж кореец оказался пастором-миссионером.