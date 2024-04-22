Буданов рассказал, что сгубило российского перебежчика Кузьминова

Угнавшего российский военный вертолет в 2023 году Максима Кузьминова, которого нашли мертвым 13 февраля в испанской провинции Аликанте, сгубила жажда славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Потом начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее", - сказал он в интервью украинской службе Би-би-си.

Буданов добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что ему пришлось бы употребить непечатные выражения, чтобы рассказать, какие именно выводы. "Надо было это как-то предотвратить. <...> Я никогда не боялся признать ошибки и здесь тоже", - сказал он, добавив, что ГУР следовало "присматривать" за Кузьминовым.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщали ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечалось, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.