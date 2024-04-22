ЕС рассмотрит санкции против Ирана и призовет Израиль не атаковать Рафах

Министры иностранных дел и обороны ЕС на встрече в Люксембурге обсудят санкции против производителей ракет и беспилотников в Иране, об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что ядерная программа Ирана пока не на повестке дня. В ЕС собираются принять меры в отношении производства и экспорта ракет и дронов, передает ТАСС.

Помимо санкций против Ирана, ЕС также намерен призвать Израиль не атаковать Рафах на юге сектора Газа, где находится миллион мирных жителей, в случае нападения все они будут перебиты, что станет огромной гуманитарной катастрофой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.