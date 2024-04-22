СМИ: В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек
Два человека получили легкие травмы при наезде автомобиля в Иерусалиме. Об этом сообщила Times of Israel.
По данным газеты, полиция назвала инцидент террористической атакой.
«Два террориста, участвовавших в атаке, покинули место происшествия пешком», — отмечается в материале.
Издание указывает, что на пути отхода предполагаемых злоумышленников был обнаружен пистолет-пулемет.
Правоохранители выехали на место происшествия. Ранее в Москве автомобиль Jaguar наехал на пешеходов, два человека получили травмы, напоминает RT.