СМИ: В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек

Два человека получили легкие травмы при наезде автомобиля в Иерусалиме. Об этом сообщила Times of Israel.

По данным газеты, полиция назвала инцидент террористической атакой.

«Два террориста, участвовавших в атаке, покинули место происшествия пешком», — отмечается в материале.

Издание указывает, что на пути отхода предполагаемых злоумышленников был обнаружен пистолет-пулемет.

Правоохранители выехали на место происшествия. Ранее в Москве автомобиль Jaguar наехал на пешеходов, два человека получили травмы, напоминает RT.