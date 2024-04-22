Директор французского издательства Talma Патрик Пазен подал в суд на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обвинив его в обмане и провоцировании украинского кризиса. Почему он решил подать в суд, Патрик Пазен рассказал в интервью Kernews.

По словам Пазена, он давно интересуется Донбассом и даже опубликовал книгу 15-летней Фаины Савенковой из Луганска. При этом он уверен, что позиция, озвученная в западной прессе, достаточно однобокая и не учитывает то, что было до 24 февраля 2022 года.

«В своей жалобе я поясняю, что первой агрессию начала Украина. Мы понимаем это, когда смотрим на хронологию», — заметил он.

Директор издательства Talma напомнил, что после Майдана на Украине две донбасские республики в соответствии с международным правом объявили о своей независимости.

«Устав Организации Объединенных Наций прямо признает право народов на самоопределение. Например, когда разрушилась Югославия, воля народа была учтена», — обратил внимание он.

Однако в этом случае Украина начала так называемую антитеррористическую операцию. При этом в 2022 году Владимир Зеленский и западные страны, в том числе и США, были уверены, что Россия нападет в ночь с 15 на 16 февраля.

«СМИ стран НАТО сообщают, что Украина будет оккупирована Россией в ночь с 15 на 16 февраля. Это очень странно. В то же время, и это является предметом нашей жалобы, 19 января Йенс Столтенберг дает интервью немецкому журналу Der Spiegel, в котором называет ложью то, что НАТО взяло на себя обязательство не расширятся за пределы границ Германии в 1990 году», — заметил он.

Однако, по словам Патрика Пазена, есть доказательства того, что такие обязательства действительно были. В частности, он нашел на сайте НАТО документ от 17 мая 1990 года, согласно которому альянс обязуется не выходить за границы Германии.

Столтенберг опроверг обсуждение военного присутствия НАТО на Украине

При этом, после того, как анонсированного нападения на Украину не произошло ни 15, ни 16 февраля, Украина начала массированные обстрелы Донбасса, что было зафиксировано в ежедневных отчетах ОБСЕ. Однако на это никак не отреагировали те, кто должен был обеспечить выполнение Минских соглашений. Не вмешались ни генсек НАТО, ни глава Еврокомиссии, ни президент Франции.

«Я не говорю, что войну начал Столтенберг, но он солгал, и это ускорило войну», — подчеркнул Патрик Пазен.

Напомним, что в 2021 году МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным российского внешнеполитического ведомства, США и их союзники фактически сказали России «нет». 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.