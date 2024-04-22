Премьер Польши раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия в стране

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента республики Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на польской территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

"Мне хотелось бы, чтобы все возможные инициативы [касающиеся вопросов безопасности] прежде всего очень тщательно готовились теми людьми, которые несут за это ответственность, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно. Эта идея (о размещении в Польше ядерного оружия - прим. ТАСС) очень масштабная и серьезная, и я хотел бы узнать обо всех мотивах, которые побудили господина президента [Дуду] сделать такое заявление", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях на страницах канцелярии польского премьера.

Накануне Дуда в интервью газете Fakt сообщил о готовности польских властей разместить на территории страны ядерные боеголовки в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он добавил, что уже неоднократно обсуждал этот вопрос с партнерами из США.