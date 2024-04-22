В первые недели после начала специальной военной операции Владимир Зеленский был согласен на переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского экономиста Джеффри Сакса.

По его словам, под давлением со стороны союзников Запада Зеленский решил отказаться от мирного урегулирования. Речь идет о США и Великобритании.

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«И они сказали украинцам: "Продолжайте биться"», — заявил Сакс.

Экономист указал, что Зеленский тем самым совершил «роковую ошибку», которая стала фатальной для сотен тысяч жителей Украины. Сакс отметил, что целью России в спецоперации изначально было недопущение расширения Североатлантического альянса на восток, а президент РФ Владимир Путин пытался достичь договоренностей с западными лидерами о гарантиях безопасности России задолго до начала конфликта.

Однако в американской администрации об этом ничего не хотели слышать, в чем также проявилась некомпетентность правительства Соединенных Штатов, считает эксперт.