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В США раскрыли, что устроил Зеленский

В первые недели после начала специальной военной операции Владимир Зеленский был согласен на переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского экономиста Джеффри Сакса.

В США раскрыли, что устроил Зеленский
© ТАСС

По его словам, под давлением со стороны союзников Запада Зеленский решил отказаться от мирного урегулирования. Речь идет о США и Великобритании.

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«И они сказали украинцам: "Продолжайте биться"», — заявил Сакс.

Экономист указал, что Зеленский тем самым совершил «роковую ошибку», которая стала фатальной для сотен тысяч жителей Украины. Сакс отметил, что целью России в спецоперации изначально было недопущение расширения Североатлантического альянса на восток, а президент РФ Владимир Путин пытался достичь договоренностей с западными лидерами о гарантиях безопасности России задолго до начала конфликта.

Однако в американской администрации об этом ничего не хотели слышать, в чем также проявилась некомпетентность правительства Соединенных Штатов, считает эксперт.

«Для тех из нас, кто последние 25-30 лет наблюдал за этим, было очевидно, что политика Соединенных Штатов по продвижению НАТО к Украине — это то же самое, как если бы Китай стремился построить военную базу на Рио-Гранде», — подчеркнул Сакс.
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