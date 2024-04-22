Пока вы спали: рекордные военные расходы в мире и длинная рабочая неделя в РФ

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Десантники заняли опорник ВСУ на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военных

Десантники из Бурятии захватили опорный пункт противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на подступах к Часову Яру. Были уничтожены вскрытые огневые точки и расчеты АГС, подавлены минометные секции ВСУ.

Также российские бойцы взяли в плен четырех военнослужащих Украины. Соединения Воздушно-десантных войск России улучшают положение по переднему краю.

Опрос показал, что независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена в предвыборной гонке

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уступает американскому лидеру Джо Байдену по уровню поддержки граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса телекомпании NBC.

Американских избирателей спросили, кому они отдают предпочтение, выбирая между демократом Байденом, республиканцем Трампом, независимыми Робертом Кеннеди — младшим и Корнелом Уэстом, а также Джилл Стайн от Партии зеленых.

В пользу Трампа отдали голоса 37% опрошенных, в пользу Байдена - 39%. 6% заявили, что затрудняются с выбором. Оставшиеся 13% голосов распределились между Кеннеди — младшим, Уэстом и Стайн.

Когда респондентам предложили выбрать исключительно между Трампом и Байденом, экс-президент получил 46% голосов, а действующий - 44%. Еще 10% участников опроса сказали, что не определились.

В SIPRI сообщили об увеличении мировых военных расходов в 2023 году на рекордные 6,8%

Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Это на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это самый большой рост за период с 2009 года. Увеличение расходов произошло во всех входящих в топ-10 странах.

По словам авторов исследования, глобальные военные расходы растут на фоне войны, растущей напряженности и неопределенности. В пятерку стран с самыми большими затратами в этой области вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, на которые вместе пришелся 61% мировых военных расходов.

В России началась шестидневная рабочая неделя

С 22 по 27 апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщает ТАСС.

После этого начнутся длинные выходные в связи с майскими праздниками.

Граждане будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане снизился до 988 см

Уровень воды в Тоболе в Кургане за минувшую ночь снизился на 6 см, сообщает ТАСС.

В настоящее время этот показатель составляет 988 см. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды — около 11 м, в районе Кетово — выше 10 м.

Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды превышает 5 м 80 см, а в районе села Памятного составляет 4 м 12 см.