В Бразилии провели митинг в поддержку Маска на фоне скандальных разбирательств

На митинге на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро бывший президент Бразилии Жаир Болсонару призвал тысячи сторонников "защитить свободу выражения мнений".

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Мероприятие произошло на фоне столкновений между технологическим миллиардером Илоном Маском и судьей Верховного суда Бразилии Александром де Мораесом, которого Маск обвинил в цензуре. Болсонару охарактеризовал Маска как "человека, у которого хватило смелости показать, куда движется наша демократия", сообщает Associated Press.

Маск извинился перед сотрудниками после массовых увольнений

Мораес ведет несколько судебных разбирательств в Бразилии, в том числе против так называемых "цифровых ополченцев", которые, как утверждается, распространяли ложную информацию и разжигали ненависть в социальных сетях, особенно во время правления правого президента Жаира Болсонару с 2019 по 2022 год. В рамках расследования Мораес приказал закрыть несколько подозрительных аккаунтов на платформе Маска X, ранее называвшейся Twitter (сервис заблокирован в РФ).

Миллиардер, в свою очередь, обвинил Мораеса в предательстве конституции и бразильского народа. Он пригрозил повторно активировать заблокированные аккаунты и тем самым проигнорировать постановления суда. Маск позиционирует себя как защитник свободы слова. В итоге бразильский судья возбудил против бизнесмена расследование. Болсонару еще раз призвал к амнистии своих сторонников, некоторые из которых были приговорены к длительным тюремным срокам за нападение на правительственный квартал в начале 2023 года. Два месяца назад десятки тысяч сторонников протестовали на митинге в Сан-Паулу против уголовного расследования, ведущегося против бывшего главы государства.

Болсонару в настоящее время находится под следствием по обвинению в его предполагаемой причастности к планам государственного переворота после победы на выборах нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Во втором туре президентских выборов в октябре 2022 года он потерпел поражение от левого политика Лулы. 8 января 2023 года сторонники бывшего военного, не желавшие признавать победу Лулы на выборах, штурмовали конгресс, резиденцию правительства и Верховный суд в Бразилиа и нанесли значительный ущерб зданиям.