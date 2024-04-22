В Китае заявили, что мировой океан не должен быть ареной демонстрации силы

Мировой океан не должен выступать в роли арены для демонстрации силы, а борьба за власть на море всегда приносила человечеству только бедствия. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, выступая на открытии 19-го Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана в китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

"История неоднократно показывала, что борьба за власть над океаном приносила человечеству бедствия, а мирное использование океана способствовало развитию человечества", - сказал он, добавив, что мировой океан "не должен быть ареной для демонстрации странами своей силы и осуществления дипломатии канонерок, а должен стать большой сценой для мирного сосуществования всех сторон и укрепления общих интересов".

"В настоящее время глобальное управление океанами сталкивается со многими новыми возможностями и вызовами. Нам необходимо объединяться и сотрудничать, чтобы решать их рука об руку, чтобы совместно поддерживать безопасность океана и его развитие", - сказал Чжан Юся, добавив, что китайская армия всегда продвигала всестороннее сотрудничество и активно выполняла свои международные обязательства.

19-й Военно-морской симпозиум западной части Тихого океана пройдет 22-24 апреля. Как указали организаторы, на нем будут обсуждаться такие вопросы, как глобальная безопасность, мир и спокойствие на море, сотрудничество в области безопасности на море, основанный на международном праве морской порядок, а также глобальное морское управление.

Данный симпозиум проходит в Китае во второй раз с 2014 года. Тогда участниками был принят документ, предусматривающий новые правила поведения на море. Участниками симпозиума являются 29 стран, в том числе Россия, еще семь государств выступают наблюдателями. За более чем 30 лет сотрудничество на данной площадке превратилось в механизм взаимодействия флотов для поддержания мира в регионе.

Россию на симпозиуме в этом году представляет главком ВМФ РФ Александр Моисеев.