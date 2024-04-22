Блинкен обсудил с главой МО Израиля усилия по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в воскресенье.

"Госсекретарь и министр обсудили усилия по обеспечению безопасности Израиля и переговоры по достижению освобождения заложников, прекращения огня и увеличению потока критически важной гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - говорится в заявлении.

Миллер отметил, что в ходе разговора Блинкен акцентировал внимание на мерах по деэскалации напряженности в регионе.

В ведомстве указали, что госсекретарь также провел разговор с министром в военном кабинете Израиля Бени Ганцем. Стороны обсудили дополнительные шаги по минимизации ущерба гражданскому населению палестинского анклава, а также усилия по предотвращению распространения конфликта.