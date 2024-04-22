Независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп уступает действующему американскому главе Джо Байдену по уровню поддержки американских граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC.

Избирателей спросили, кому они отдают предпочтение, выбирая между демократом Байденом, республиканцем Трампом, независимыми Робертом Кеннеди - младшим и Корнелом Уэстом, а также Джилл Стайн от Партии зеленых. В пользу Трампа высказались 37% опрошенных, в пользу Байдена - 39%. 6% сказали, что не могут выбрать. Оставшиеся 13% голосов распределились между Кеннеди - младшим, Уэстом и Стайн.

Но когда респондентам предложили выбрать исключительно между Трампом и Байденом, бывший президент получил 46% голосов, а действующий - 44%. Еще 10% участников опроса сказали, что не определились.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,1 п. п. Исследование проводили 12-16 апреля. В нем приняли участие 1 тыс. человек.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.