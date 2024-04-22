Канцлер ФРГ Шольц: Эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе церемонии открытия Ганноверской ярмарки.

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"Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", - цитирует РИА Новости выступление Шольца.

При этом канцлер ФРГ поблагодарил премьер-министра Норвегии за обеспечение газом ФРГ после разрыва торговых связей с Россией, а также за разработку новых месторождений.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер представила законопроект, который предполагает полный отказ от российского газа к 2028 году. Поставщиков газа обяжут предъявлять доказательства того, что каждый год они увеличивают долю топлива, приобретенного не в России. К 2028-му доля нероссийского газа в стране должна достичь 100%.