Необходимо ужесточить надзор за помощью, которую ФРГ передает Киеву, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта.

Он выступил с предложением создать похожую комиссию, которая уже существует в Соединенных Штатах и насчитывает около 200 человек.

«Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», — сказал парламентарий.

По его словам, инициативу сначала должна одобрить фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, после чего она будет направлена правительству Германии.

Как отметил законодатель, существуют обоснованные опасения, что «может быть поле для коррупции», так как «Украина — очень коррумпированная страна». Как считает Шмидт, «то, как разбазариваются деньги немецких налогоплательщиков без какого-либо контроля, вызывает массу вопросов».

В экспертном сообществе сомневаются, что в условиях боевых действий странам Запада удастся добиться реального контроля за расходованием передаваемых Украине вооружений и средств.

В марте группа депутатов от «Альтернативы для Германии» направила обращение к властям ФРГ с просьбой обратить внимание на проблему незаконной перепродажи поставленного Киеву западного оружия. Как считают депутаты, «потерянное» вооружение нашло других покупателей по всему миру через тайные каналы. Они попросили правительство дать оценку этой ситуации.

Сегодня Берлин остается крупнейшим военным донором Украины после США: в 2024 году Германия намерена выделить на военные нужды Киева €8 млрд. С начала спецоперации немецкие власти потратили на поддержку Киева более €32 млрд.