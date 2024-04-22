У Трампа могут возникнуть проблемы с финансами из-за расходов на суды

Бывший американский лидер Дональд Трамп в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Теперь политику может не хватать денег на оплату услуг адвокатов. На счетах, которые экс-президент использует для оплаты услуг правозащитников, остается $6,8 млн. Это может вынудить Трампа искать новые источники финансирования. Пока бывший глава Белого дома оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров.

С января 2023 года Save America потратил более $62 млн на судебные издержки. При этом национальный комитет Республиканской партии уже отказался оплачивать судебные расходы Трампа. Он может попытаться собрать больше средств со своих доноров или задействовать собственное состояние.

Трамп проходит по нескольким делам, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов.

В январе 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт: политик должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах и клевете. Затем в феврале суд признал экс-президента виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $454 млн с учетом процентов.