Совет ЕС обсудит поставки средств ПВО Украине и активы России

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке в очередной раз будут в центре внимания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, плановое заседание которых пройдет в Люксембурге. Как рассказал журналистам накануне в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД обсудят вопрос срочных поставок Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), в частности батарей для систем Patriot.

Специально для обсуждения военной помощи Украине к главам МИД присоединятся министры обороны стран ЕС. Кроме того, в рамках поддержки Украины Совет ЕС обсудит вопрос использования российских замороженных активов для Киева.

Что касается Ближнего Востока, то, по словам европейского дипломата, министры рассмотрят несколько вариантов новых санкций против Ирана из-за последней эскалации в регионе, вызванной ударом Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и ответной атакой Тегерана. При этом, как ожидается, главы МИД сфокусируются на поиске решений по конфликту в Газе.

Помощь Украине

Главы внешнеполитических и военных ведомств стран Евросоюза обсудят вопрос срочного предоставления Украине батарей для систем Patriot, рассказал высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, к ним по видеосвязи обратятся министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Рустем Умеров.

По словам дипломата, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель намерен призвать страны ЕС предоставить Украине максимально возможную военную помощь, так как ситуация на фронте тяжелая для Киева. Как отметил дипломат, власти Украины ясно дают понять, что Киев находится в трудном положении, потому что у Москвы есть превосходство в снарядах и системах ПВО. По его словам, несмотря на то что конфликт на Ближнем Востоке завоевал большее внимание в СМИ, Украина остается абсолютным приоритетом ЕС.

18 апреля главы государств и правительств стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе подчеркнули необходимость срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь.

Как сообщил ТАСС другой дипломатический источник в Брюсселе, условием для новых поставок оружия Киеву странами ЕС и НАТО было принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, западные страны считают целесообразным передавать новое оружие Киеву "только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат".

Использование активов РФ

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят также вопрос использования замороженных активов России для Украины, но уверенности в принятии решения нет, сообщил представитель ЕС. По словам дипломата, европейские службы все еще обсуждают вопрос изъятия прибыли от российских активов и ее перевода в бюджет ЕС, после чего средства смогут направить на военную помощь для Украины. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен инвестировать первые €2,5-3 млрд от прибыли от замороженных активов России в военную помощь для Украины. Главы государств и правительств стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе призвали к оперативному принятию предложения ЕК по использованию такой прибыли.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. ЕК ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% этих доходов на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.

Ближний Восток и санкции против Ирана

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят конфликт на Ближнем Востоке и новые санкции против Ирана, сообщил дипломат. По его словам, министры обсудят политическое урегулирование на основе сосуществования двух государств и тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе.

Кроме того, главы МИД намерены обсудить последнюю эскалацию с приписываемым Израилю ударом по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и ответной атакой Тегерана. В рамках этой дискуссии будут обсуждаться новые санкции против Ирана. Один из возможных вариантов - это включить меры по ракетам в санкционный режим, связанный с якобы поставками Ираном беспилотников России. При этом дипломат отметил, что у ЕС нет доказательств передачи Ираном ракет РФ. Еще один вариант новых санкций - это расширить географию санкционного механизма, то есть ввести санкции за предоставление Ираном оружия своим сторонникам на Ближнем Востоке. Как заявил дипломат, по обоим вариантам есть консенсус среди стран ЕС. Однако он подчеркнул, что в настоящее время речь идет лишь об определении механизма введения новых санкций, а не о конкретных списках физических и юридических лиц.