В офисе президента Украины обвинили Маска в отсутствии логики

Слова Илона Маска об отсутствии у Вашингтона стратегии выхода из конфликта на Украине лишены логики. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упорно говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится в очередной раз поражаться дефициту простой логики в современном мире", - написал он в Х (ранее Twitter).

Подоляк добавил, что для Киева ключевым условием для переговоров с Москвой остается вывод российских войск за границы Украины по состоянию на 1991 год.

Ранее Маск, комментируя принятие Палатой представителей Конгресса законопроекта об оказании военной помощи Украине, высказал мнение, что у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта. При этом он указал, что действия США приведут лишь к вечной войне с новыми жертвами.

Накануне Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд, которые в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК. Эти деньги в том числе пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что глубокое погружение США в конфликт на Украине получит решительный отпор и обернется громким и унизительным фиаско.