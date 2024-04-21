Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена выдвигать кандидатуру на пост президента Молдавии в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Гуцул заявила о своей позиции журналистам в воскресенье, 21 апреля. Причиной она назвала возрастной ценз, ей всего 37 лет.

«По конституции я не могу. У нас есть возрастные ограничения, то есть от 40 лет. Мне еще рано», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Евгения Гуцул добавила, что молдавские оппозиционеры скоро назовут имя единого кандидата в президенты. Это будет «грамотный человек, цель которого — процветание Молдавии».

Глава Гагаузии высказалась о ценностях Евросоюза

В воскресенье в Москве прошел съезд молдавской оппозиции. Председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что мероприятие проходит в России, поскольку сегодня Молдавия являет собой «захваченное государство».

Шор объявил о создании политического блока «Победа».