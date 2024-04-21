Асад заявил, что на Западе исчезли политики, с которыми можно разговаривать

На Западе не осталось крупных государственных деятелей, с которыми можно вести диалог, и на чье слово можно положиться. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в эфире Первого канала.

«На Западе в данный момент нет ни одного политика, с которым мне хотелось бы или было бы интересно вести диалог», — сказал президент.

Он обосновал свою позицию тем, что современные западные политики перестали стратегически мыслить и живут одним днем, не отвечая за свои слова. Они могут отменить любые договоренности буквально на следующий день. Государственные деятели уровня Рейгана или Тэтчер полностью исчезли.

По словам Асада, на Западе государства превратились в корпорации, а политики – в глав корпораций.