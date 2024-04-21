Решение Палаты представителей Конгресса о предоставлении многомиллиардной помощи Киеву усугубляет украинский конфликт, заявил в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметил, что в ночь на воскресенье, 21 апреля, Конгресс США проголосовал за выделение Киеву $61 млрд.

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По его словам, американские политики после голосования размахивали украинскими флагами, что незаконно, «праздновали результат таким неприличным образом».

«Это решение ничего не изменит, оно только приведет к гибели большего количества людей», — подчеркнул Филиппо.

Политик заметил, что на фоне событий в США послышались призывы к Франции и Европе последовать примеру Вашингтона и дать Украине еще больше денег. По его мнению, этого не следует делать. Напротив, добавил он, необходимо выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву.

Ранее Филиппо раскритиковал высказывания министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о поставках танков и ракет Киеву.