В автономии уверены, что президент Молдавии Майя Санду «втихаря» намерена объединить республику с Румынией. Однако Гагаузия предпочтет «быть в песках, чем в золотой клетке ЕС». Об этом заявил председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Константинов выступил на съезде оппозиционных депутатов в Москве. Он сказал, что Санду и команда ее все делают для того, чтобы Молдавия объединилась с Румынией. Во властных структурах все чаще появляются лица, которые «открыто и с гордостью заявляют о своем румынском гражданстве». Вдобавок идёт объединение электросетей двух стран.

Однако идею с утратой суверенитета не поддерживает большинство молдаван, поэтому Санду начала действовать «втихаря». Она продвигает «уже совсем другую тематику», отметил Константинов.

По его словам, гагаузы не желают жить в золотой клетке.

«Лучше быть в песках, чем в райском саду, но в золотой клетке, как сейчас называет себя ЕС», — сказал Константинов.

Он напомнил, что во времена румынской оккупации в начале 20 века Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.