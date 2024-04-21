Оппозиция Молдавии заявила о создании единого политического блока «Победа»

Молдавские оппозиционные партии на фоне грядущих выборов и референдума по вступлению в ЕС объединились в политический блок «Победа», заявил на съезде в Москве председатель партии «Шор» Илан Шор. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в съезде принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, депутат парламента Марина Таубер, представители партий «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы», «Шанс», Victorie.

Глава Гагаузии прибыла в Москву

«Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока «Победа», — отметил Шор.

Напомним, что политик неоднократно сообщал о намерении партии и ее союзников одержать победу на местных, президентских и парламентских выборах.

По его словам, партия открыта для всех граждан Молдавии, которые желают построить счастливую и процветающую страну.