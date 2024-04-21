СМИ: экстренный саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом

В Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров ЕС. Главы государств и правительств обсудили вопросы текущей международной повестки, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, начало саммита ознаменовалось скандалом: власти ЕС сорвали проведение в бельгийской столице «Конференции национального консерватизма», на которую были приглашены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, видные британские и французские политики.

Мэрия Брюсселя после начала заседания направила к месту его проведения силовиков. Полицейские оцепили здание, не позволяли пройти посетителям.

«Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков», — рассказали стражи порядка одному из участников конференции.

Виктор Орбан отметил, что действия Брюсселя следует расценивать как попрание свободы слова. Он отметил, что ЕС «банит» всех, выступающих за мир в Европе.

По мнению экспертов, поведение руководства ЕС может привести к тому, что на выборах в Европарламент правые одержат значимую победу и заставят считаться с собой оппонентов.