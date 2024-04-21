В конгрессе США объяснили, чем обернется одобрение помощи Украине

Сенатор Рон Джонсон (республиканец от Висконсина) раскритиковал Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине. Он заявил, что конгресс тратит деньги на украинский «кровавый тупик» и прокси-войну Запада с Россией вместо того чтобы сосредоточиться на обеспечении безопасности границ США. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на выступление сенатора в программе «NewsNation Live».

«Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей, более чем на 100 миллиардов долларов», — упрекнул коллег Джонсон.

По его словам, США тратят около 900 миллиардов долларов на оборону. Однако каждый раз, «когда предпринимаются какие-то оборонительные действия», оказывается, что необходимы дополнительные меры.

Сенатор сказал, что надо следовать мнению большинства американцев. А они считают, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность собственной границы, а не чужих.

Джонсон подчеркнул, что обеспокоен тем, что происходит с людьми на Украине, но президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет войну.

«За последний год стало очевидно, что данная ситуация превратилась в кровавый тупик, прокси-войну между Западом и Россией», — сказал Джонсон.

Он добавил, что не видит смысла «выбрасывать 60 миллиардов долларов на разжигание этого кровавого тупика» и не поддержит законопроект, когда он поступит в верхнюю палату.

Высказывания Джонсона в программе «NewsNation Live» прозвучали всего за несколько часов до того, как нижняя палата официально одобрила пакет помощи Киеву, Тель-Авиву и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Это случилось после нескольких месяцев интенсивных дебатов.

Пакет иностранной помощи включает около 61 миллиарда долларов для Украины, 26 миллиардов долларов для Израиля, гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа и других охваченных войной зонах и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.

Также прописаны «другие меры национальной безопасности», включая потенциальный запрет TikTok.