Трамп поменял мнение о нецелесообразности помощи Киеву

Бывший президент США Дональд Трамп в последние несколько дней перестал столь же негативно, как раньше, относиться к идее оказания США помощи Украине. Такое мнение выразила газета The New York Times.

"Господин Трамп <...> вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (соответствующего законопроекта - прим. ТАСС) начала прорываться", - пишут обозреватели издания.

Грин заявила о "предательстве американцев" спикером Джонсоном из-за помощи Киеву

Трамп оказал поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и "оставался в тени" в день голосования 20 апреля, "отказавшись оказать давление на республиканцев, чтобы они проголосовали против" законопроекта, отмечают авторы.

При этом Трамп также опубликовал в соцсетях сообщение, где отметил, что "выживание и мощь Украины важны" для США и задался вопросом, почему европейские страны не дают Киеву больше денег.