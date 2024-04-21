СМИ: Москва нанесла США мощный удар в Африке

Россия фактически выдворила западных колониалистов из Африки, отвесила США и Франции звонкую пощечину, пишет китайский портал Sohu.

Автор статьи отметил, что самое потрясающее в этой ситуации — это то, что Москва не только выстояла под давлением США и иных западных государств на Украине, но еще и открыла второй фронт, вынудив американцев, французов и их союзников молча проглотить «обиды».

По его мнению, действия России в Африке — воистину блестящий ход со стороны президента РФ Владимира Путина.

Отправка российских специалистов в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом произошла на фоне разрыва соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем, отметил обозреватель. Он добавил, что это стало сильным ударом по престижу США и Франции.

Нигер, на фоне международной повестки и успехов ВС РФ на Украине, может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством, заметил автор статьи. Тем более, уточнил он, что Запад сейчас не вкладывает в Африку слишком много усилий.

«Американцы давно утратили способность контролировать остальных, на которую так полагались для выживания», — констатировал аналитик.

По его оценке, Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы, а затем открыла второй фронт в этом противостоянии, что свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном.

Эта схватка будет Западу не по зубам, резюмировал китайский эксперт.