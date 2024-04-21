Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине и стала козлом отпущения. Об этом профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований рассказал в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

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По словам профессора, Германия многим пожертвовала ради конфликта, что повлияло на экономику страны. «В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая», — говорит он.

Цзянь добавил, что все, кто вовлечен в украинский кризис, должны искать мирное решение. По мнению профессора, Германии нужно перестать позволять собой манипулировать.

«Правительство должно предложить что-то осязаемое, что принесет пользу населению», — утверждает он.

Как отметил профессор, в Китае считают, что конфликта можно было бы избежать, если бы Запад два года назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в НАТО.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что шансы Украины на получение нового пакета запрашиваемой у США военной помощи оцениваются как нулевые. Это обусловлено отсутствием свободных вооружений в Соединенных Штатах.