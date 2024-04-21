В МИД Украины назвали последствия выделения помощи со стороны США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе. Его слова приводит CNN.

Принятие палатой представителей США законопроекта о помощи Киеву Кулеба назвал «историческим днем, когда «когда не только Украина получила заряд надежды, но и Соединенные Штаты, и весь свободный мир».

По его словам, поражение России в конфликте «обеспечит процветание американцев».

«Предоставление Украине возможности отразить… агрессию равнозначно предотвращению более масштабной войны в Европе и предотвращению риска того, что все желающие агрессоры ввергнут наш мир в хаос», — заявил Кулеба.

20 апреля палата представителей США проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд в качестве военной помощи Украине. Документ одобрили 311 конгрессменов. Еще 112 законодателей высказались против.

В ближайшее время законопроект рассмотрит американский сенат.