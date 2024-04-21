В Британии арестовали подданного королевства по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Лондоне арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Times.

Британцу дали более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.

«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая», – пишут журналисты.

Подозреваемого в этот день доставят на слушание в Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

В публикации не указан даже пол задержанного человека. Такая мера связана с запретом на публикацию данных о расследовании, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее руководитель британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум заявил, что Россия является одним из «враждебно настроенных государств», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».