В США заявили о "предательстве американцев" Джонсоном за помощь Киеву

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон "предал" американцев, разрешив голосование по ряду законопроектов об иностранной помощи, которые включают помощь Украине.

Спустя несколько минут после окончания голосования она подчеркнула, что у Джонсона нет на это права, как и на то, чтобы остаться у власти в качестве спикера палаты, третьего лица в американской политической иерархии после президента Джо Байдена и вице-президента, одновременно главы сената, Камалы Харрис.

"Палата представителей Майка Джонсона так гордится тем, что работает на Украину. Не на американский народ! Это подло", - написала Грин позже в социальных сетях.

Джонсон заявил журналистам, что пакет иностранной помощи, который также предусматривает выделение средств Израилю, Тайваню и другим союзникам, не идеален, но крайне необходим, потому что "это опасное время" для американцев.

"Три наших главных противника - Россия, Иран и Китай - работают вместе… и они представляют глобальную угрозу нашему процветанию и нашей безопасности", - сказал он.

Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп не раскритиковал усилия Джонсона, несмотря на то что он выступает против большей части зарубежной помощи Украине. Трамп ранее предлагал США предоставить Украине кредит.

Палата представителей конгресса США в субботу приняла законопроект о выделении финансовой помощи Украине на военные нужды. Документ был принят 311 голосами против 112, причем все голоса "против" поступили от республиканцев, включая Грин, уточняет The New York Post. Из почти 60,8 миллиарда долларов средств около 80 процентов пойдет на пополнение запасов американского оружия и боеприпасов, а также на другую прямую военную помощь. Еще 9,5 миллиарда долларов - в виде так называемого "простительного кредита". Включенные в законопроект почти 14 миллиардов долларов помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику. Ожидается, что окончательное одобрение конгресса будет получено во вторник, когда пакет будет отправлен для голосования в сенат. Президент Байден заявил, что "немедленно" подпишет этот закон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Она назвала финансирование Украины "прямым спонсированием террористической деятельности". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, это "лишь сделает США богаче, еще больше разорив Украину".