Госслужащих Нидерландов призвали удалиться из Facebook*

Присутствие голландского правительства в социальных сетях находится под вопросом. Голландский орган по защите данных (AP) призывает все правительственные организации отказаться от Facebook* до тех пор, пока Meta*, ее материнская компания, не устранит опасения по поводу конфиденциальности данных пользователей.

Председатель AP Алейд Вольфсен подчеркнул важность доверия пользователей, заявив, что «люди, которые посещают страницу правительства, должны быть уверены, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках». Отсутствие ясности в отношении методов работы с данными на страницах Facebook* является основным камнем преткновения для AP.

Правительство Нидерландов, похоже, серьезно отнеслось к совету AP. Младший министр цифровых технологий Александра ван Хуффелен выдвинула ультиматум компании Meta*. К лету она должна предоставить конкретные решения, которые снимут тревогу правительства по поводу безопасности данных. В противном случае, предупредила министр, «мы будем вынуждены прекратить использование Facebook*».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена