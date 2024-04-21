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Госслужащих Нидерландов призвали удалиться из Facebook*

Присутствие голландского правительства в социальных сетях находится под вопросом. Голландский орган по защите данных (AP) призывает все правительственные организации отказаться от Facebook* до тех пор, пока Meta*, ее материнская компания, не устранит опасения по поводу конфиденциальности данных пользователей.

Госслужащих Нидерландов призвали удалиться из Facebook*
© РИА Новости

Председатель AP Алейд Вольфсен подчеркнул важность доверия пользователей, заявив, что «люди, которые посещают страницу правительства, должны быть уверены, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках». Отсутствие ясности в отношении методов работы с данными на страницах Facebook* является основным камнем преткновения для AP.

Правительство Нидерландов, похоже, серьезно отнеслось к совету AP. Младший министр цифровых технологий Александра ван Хуффелен выдвинула ультиматум компании Meta*. К лету она должна предоставить конкретные решения, которые снимут тревогу правительства по поводу безопасности данных. В противном случае, предупредила министр, «мы будем вынуждены прекратить использование Facebook*».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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