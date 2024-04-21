СМИ: Блинкен пригрозит КНР санкциями за поддержку ВПК России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в КНР, которая состоится 24—26 апреля, может пригрозить Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса России.

Как сообщает британская газета Financial Times, «США предпримут карательные меры», если Китай не прекратит отправлять России технологии, якобы связанные с оружием.

Ранее в Госдепе США заявили о готовности Вашингтона принять дополнительные меры против китайских компаний за возможную поддержку ВПК России.