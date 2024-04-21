Илон Маск прокомментировал решение Конгресса США о помощи Украине

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Миллиардер отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что выделенной помощи хватит ровно на половину контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — заявил Маск.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат США.