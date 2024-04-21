Чехи предложили ужесточить импорт сельхозпродукции с Украины

Депутат Европарламента (ЕП) Мартин Главачек, выдвинутый чешским политическим движением АНО (Акция недовольных граждан), выступил с поправками к действующему европейскому соглашению о свободной торговле с Украиной, препятствующими расширению доступа украинской сельхозпродукции на рынок ЕС. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров.

Также Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев. Депутат, входящий в ЕП в состав либеральной фракции Renew, выдвинул эти предложения за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, при котором, как предполагается, депутаты в ускоренной процедуре продлят действующее соглашение о свободной торговле с Украиной.

ЕП в обязательном порядке придется обсудить поправки к документу, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, то процесс рассмотрения продления соглашения, действие которого заканчивается 5 июня, может быть остановлен, так как парламентарии вскоре уйдут на каникулы перед предстоящими выборами нового состава ЕП.