Дальнейшее выделение денег Киеву не имеет смысла, поскольку итог украинского конфликта уже предрешен. Такое мнение выразил в субботу бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Но что насчет финансирования для нашей границы?" - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Киева, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе и в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину. Он также убежден, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.

Ранее бизнесмен Илон Маск упрекнул Вашингтон в поддержке Киева на фоне проблем на границе США с Мексикой. Он также поддержал идею губернатора штата Техас Грега Эбботта об обеспечении безопасности границы штата с Мексикой без помощи американской администрации.