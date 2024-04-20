Эксперты считают, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия

Иран стоит на пороге создания ядерного оружия, это может занять несколько недель. Об этом пишет германская газета Bild со ссылкой на экспертов.

"Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы здесь говорим о периоде в несколько недель", - заявил изданию директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований при Университете Бонна Ульрих Шли.

По его мнению, об этом говорит, в частности, и то, что Иран ранее решился предпринять масштабную атаку на Израиль, запустив в его сторону беспилотники и ракеты. Тем самым Тегеран показал, что после возможного ответа Израиля у него "есть все варианты и возможности" либо для еще одного нападения, не исключено, что с применением ядерного оружия, либо для использования атомной бомбы в целях устрашения, считает исследователь.

Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности заявила Bild, что "в течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы". По ее мнению, известие об этом приведет к гонке вооружений в регионе.

Газета The Washington Post писала о том, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия. Издание ссылалось на чиновников и конфиденциальные документы.

Переговоры по иранской ядерной программе

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

С апреля 2021 года "пятерка" и ФРГ вели с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились в ноябре 2022 без какого-либо результата. В том же месяце Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва.

В феврале 2024 года в Госдепартаменте заявили, что американская администрация настроена на политико-дипломатическое решение проблемы вокруг иранской ядерной программы. В то же самое время в США не исключают вооруженного конфликта с Ираном в 2024 году из-за якобы попыток страны создать ядерную бомбу и заявляют о необходимости послать республике "военный сигнал" и изолировать иранскую сторону дипломатически в международном плане.

7 февраля Эбрахим Раиси на встрече с главами дипломатических миссий заявил, что Иран будет дальше отстаивать свои законные права на мирное развитие ядерной программы, несмотря на попытки других стран его в этом ограничить. В декабре 2023 года Великобритания, Германия и Франция со ссылкой на доклад МАГАТЭ заявили, что запасы высокообогащенного урана в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители трех стран утверждали, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД. Исламская республика отвергла эти обвинения.