Байден утвердил продление действия программы слежки за рубежом

Президент США Джо Байден утвердил одобренный ранее Конгрессом законопроект о продлении срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщил Белый дом.

Представители администрации США ранее неоднократно заявляли, что исполнительная власть поддерживает инициативу, предусматривающую продление срока действия раздела 702 закона, касающегося наблюдения за иностранной разведкой.

Внесенная в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. В целом спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку за американцами без ордера. Однако есть исключение: граждане США могут подпадать под действие программы и оказываться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.