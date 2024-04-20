Конгресс США принял проект о дополнительной помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Израилю на 26,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По итогам голосования, за законопроект проголосовали 366 конгрессменов, против высказались — 58.

После одобрения Палатой представителей документ направляется на рассмотрение Сенату США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН о членстве Палестины во Всемирной организации является лицемерием и признаком изоляции Вашингтона.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты оказались почти в полной изоляции, проголосовав в Совете Безопасности организации против рекомендации принять Палестину в состав.