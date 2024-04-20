Конгресс США одобрил помощь Тайваню

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Тайваню в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соединенные Штаты выделят союзникам в региона 8,12 миллиарда долларов. Согласно итогам голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против. Документ направлен на рассмотрение Сенату США.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Китай не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран. Глава КНР назвал вопрос Тайваня «красной линией» в китайско-американских отношениях.