$93.44-0.6599.58-0.95
Войти в почту

В США анонсировали визит Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет РИА Новости.

В США анонсировали визит Блинкена в Китай
© Lenta.ru

Блинкен встретится с китайскими коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что стороны обсудят кризис на Ближнем Востоке, «провокации» Китая в Южно-Китайском море.

«Он встретится с высокопоставленными чиновниками КНР как в Шанхае, так и в Пекине», — сказал представитель Госдепартамента.

Также отмечается, что Блинкен намерен выразить озабоченность по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Ранее Блинкен заявил, что китайские предприятия являются главным поставщиком военно-промышленного комплекса России. По словам американского дипломата, Китай поставляет России товары двойного назначения, станки и полупроводники.

В мире
Энтони Блинкен
Госдеп США
Шанхай
Китай
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости